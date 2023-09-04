الفئات المعفاة من المصروفات المدرسية.. بينها «المتحررين من الأمية»

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الفئات المعفاة من المصروفات المدرسية، بالقرار الوزاري 163، الخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي يتم تحصيلها من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني.

الفئات المعفاة من المصروفات المدرسية

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّه وفقا للقرار الوزاري الخاص بالمصروفات المدرسية، فهناك 8 فئات معفاة من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية، والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية، كما يلي.

- الفئات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2020، وتعديلاته بالقرار الوزاري رقم 170 لسنة 2022.

- أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك.

- الطلاب يتامى الأب.

- الطلاب الملتحقين بدور الرعاية الاجتماعية.

- أبناء المرأة المعيلة ومهجـورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين (دون دخل ثابت)، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي من خلال الاخصائي الاجتماعي بالمدرسة.

- أبناء مصابي الثورة، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

- طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر، ومدارس شمال سيناء، والطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء، والملحقين بمدارس المحافظات الأخرى.

- طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.