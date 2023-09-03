10 أفلام تحقق 2.6 مليون جنيه في شباك التذاكر.. «العميل صفر» يتصدر القائمة

تراجعت إيرادات الأفلام المصرية المعروضة حاليا في السينمات، إذ بلغت إجمالي الإيرادات، أمس، 2 مليون و651 ألف جنيه، وذلك بحسب تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

حافظ فيلم «العميل صفر» بطولة أكرم حسني على صدارة صندوق الإيرادات محققا 876 ألف جنيه، وبفارق ضئيل جاء في المركز الثاني فيلم «وش في وش» محققا 823 ألف جنيه، بينما جاء فيلم «أولاد حريم كريم» في المركز الثالث بـ500 ألف جنيه.

«بيت الروبي» يحقق 203 آلاف جنيه.. و«تاج» يتذيل الإيرادت

في المركز الرابع جاء فيلم «بيت الروبي» بـ203 آلاف جنيه، تلاه في المركز الخامس فيلم «مرعي البريمو» بـ90 ألف جنيه، بينما لم يحقق فيلم «ع الزيرو» سوى 76 ألف جنيه، وكان المركز السابع من نصيب فيلم «مستر إكس» بـ46 ألف جنيه.

بينما حقق فيلم «مندوب مبيعات» بطولة بيومي فؤاد إيرادات تقدر بـ 26 ألف جنيه، و«البعبع» 6 آلاف جنيه، أما «تاج » بطولة تامر حسني تذيل قائمة الإيرادات بـ1.700 جنيه.