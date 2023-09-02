4 ملايين جنيه إيرادات أفلام موسم الصيف في 24 ساعة.. «العميل صفر» يتصدر

ارتفع عدد الأفلام المصرية المعروضة في دور العرض السينمائي خلال الفترة الحالية، وبلغ إجمالي الإيرادات التي حققتها الأفلام أمس الجمعة 3 ملايين و982 ألف جنيه، وفقا للتقرير الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وحافظ فيلم «العميل صفر» على صدارة قائمة الإيرادات منذ طرحه في السينمات، محققا مليون و433 ألف جنيه، تلاه في المركز الثاني فيلم «وش في وش» محققا مليونا و144 ألف جنيه، أما فيلم «أولاد حريم كريم» حقق 746 ألف جنيه مما يضعه في المركز الثالث في قائمة الإيرادات اليومية.

«بيت الروبي» يتراجع إلى المركز الرابع

وتراجع فيلم «بيت الروبي» إلى المركز الرابع بـ284 ألف جنيه، يليه فيلم «مرعي البريمو» بـ131 ألف جنيه، وفي المركز السادس جاء فيلم «ع الزيرو» بـ123 ألف جنيه، وحقق فيلم «مستر إكس» 54 ألف جنيه، بفارق ضئيل عن فيلم «مندوب مبيعات» الذي حقق 51 ألف جنيه.

وفي المركز التاسع جاء فيلم «البعبع» بـ8 آلاف جنيه، بينما لم يحقق فيلم «5 جولات» سوى 2.300 جنيها، وفي المركز الـ 11 فيلم «البطة الصفرا» بـ 1.889 جنيها، أما المركز الأخير من نصيب فيلم «تاج» بـ 1.190 جنيها.