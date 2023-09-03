فيلم العميل صفر يحقق 876 ألف جنيه إيرادات خلال 24 ساعة

حقق فيلم العميل صفر، إيرادات عالية في دور العرض، حيث تصدّر المركز الأول بين الأفلام المنافسة بدور العرض.

إيرادات فيلم العميل صفر

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ فيلم العميل صفر حقق أمس 876 ألف جنيه بدور العرض، وتصدّر المركز الأول بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض.

وينافس الفيلم مجموعة من الأفلام الأخرى بدور العرض، والتي تضم 11 فيلما أبرزها «وش في وش، وأولاد حريم كريم، ومرعي البريمو، وع الزيرو، والبطة الصفرا، و5 جولات، وبيت الروبي، وتاج، والبعبع، ومستر إكس».

أحداث فيلم العميل صفر

تدور قصة فيلم العميل صفر في إطار كوميدي، من خلال شخصية صفر عبداللطيف شداد الهمم، ويؤدي دوره أكرم حسني، العاشق لمغامرات جيمس بوند، ويحلم بأن يكون مثله يومًا، وبالفعل يقود عدّة مغامرات فاشلة بصحبة أصدقائه، الأمر الذي يضعه في العديد من الأزمات والمواقف الصعبة.

أبطال فيلم العميل صفر

فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، منذر رياحنة، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، فيدرا، أوتاكا، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، فاطمة البنوي، تأليف وائل عبد الله، إخراج كريم العدل.