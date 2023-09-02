فيلم العميل صفر يحصد 19 مليون جنيه خلال 16 يوما بالسينمات

تجاوزت حصيلة إيرادات فيلم العميل صفر، 19 مليون جنيه خلال 16 يوم عرض بالسينما، ليتصدر المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية حسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي، ويليه في القائمة أفلام وش في وش، أولاد حريم كريم، بيت الروبي، مرعي البريمو، ع الزيرو، مستر إكس، مندوب مبيعات، البعبع، خمس جولات، البطة الصفرا، تاج.

وحقق فيلم العميل صفر، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الجمعة نحو مليون و433 ألفا و287 جنيها، ويعد أول بطولة منفردة ومطلقة للفنان أكرم حسني، بعد عدة تجارب في بطولات جماعية.

أبطال فيلم العميل صفر

فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، منذر رياحنة، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، فيدرا، أوتاكا، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، فاطمة البنوي، تأليف وائل عبد الله، إخراج كريم العدل.

قصة فيلم العميل صفر

تدور قصة فيلم العميل صفر في إطار كوميدي، من خلال شخصية صفر عبد اللطيف شداد الهمم ويقوم بدوره أكرم حسني، العاشق لمغامرات جيمس بوند، ويحلم بأن يكون مثله يومًا، وبالفعل يقود عدة مغامرات فاشلة بصحبة أصدقائه، الأمر الذي يضعه في العديد من الأزمات والمواقف الصعبة.