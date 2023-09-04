ما عقوبة إخفاء بيانات العمل وفقا لقانون التأمينات والمعاشات؟.. محام يجيب

تتولي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرف الحقوق المقررة للمواطنين، ولكن هناك البعض يحاول إخفاء بيانات العمل، وهو ما يعرض الشخص للعقوبة القانونية.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» عقوبة إخفاء بيانات العمل وفقا لقانون التأمينات والمعاشات المصري.

غرامة بين 30 إلى 100 ألف جنيه

يقول عمرو عبدالسلام المحامي والخبير القانوني، إنّ المادة رقم 165 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019، حددت غرامة بين ثلاثين ألف ومائة ألف لكل من منع من لهم الضبطية القضائية من الاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق التي يتطلبها القانون.

وأضاف عبدالسلام، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ نص المادة رقم 165 من قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 جاء كما يلي: «يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، أو أعطى بيانات غير صحيحة، أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له، وتضاعف هذه العقوبة في حالة العود».