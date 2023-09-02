«التأمينات الاجتماعية» تعلن عن الأوراق المطلوبة للحصول على معاش الأب

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني عن الأوراق المطلوبة للحصول على معاش الأب وطريقة حصول الأسرة عليه تيسيرا من الهيئة لأفراد الأسرة، في ظل التحول الرقمي ومنهج الرقمنة التي تتبناه مصر في الوقت الحالي، بتعليمات وتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش الأب

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الأوراق المطلوبة للحصول على معاش الأب هي:

1- شهادة وفاة الأب أو مستخرج رسمي منها، وهي من أهم الأوراق المطلوبة للحصول على معاش الأب.

2- شهادة من جهة التعليم للأبناء الطلبة بما لا يجاوز مرحلة البكالوريوس أو الليسانس بشرط تجاوز سن 21 سنة وعدم تجاوز سن 26 سنة في تاريخ الوفاة.

3- صورة المؤهل للأبناء الحاصلين على مؤهل عال بشرط تجاوز سن 21 سنة وعدم تجاوز سن 26 سنة في تاريخ الوفاة.

4- صورة المؤهل للأبناء الحاصلين على مؤهل متوسط أو إعدادية بشرط تجاوز سن 21 سنة وعدم تجاوز سن 24 سنة في تاريخ الوفاة.

5- صور شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية من المستفيدين، وهي من أهم الأوراق المطلوبة للحصول على معاش الأب.

6- بيان معتمد بالمعاش الآخر المستحق من الصندوق الآخر أو رقم الملف إذا كان المعاش الآخر مستحق من الصندوق الحكومي.

7- في حالة التحاق البنات والأخوات والأبناء والإخوة الأقل من 21 سنة أو العاجزين عن الكسب والوالدين بعمل أو مزاولة مهنة في تاريخ الوفاة يقدم المستندات الآتية:

- إذا كان العمل بالقطاع الحكومي أو العام يقدم مفردات المرتب عن شهر الوفاة وكذلك صورة طبق الأصل من بطاقة الأجر المتغير عن السنة السابقة على تاريخ الوفاة من جهة العمل.

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش الأب في القطاع الخاص

- إذا كان العمل بالقطاع الخاص بيان بأجر الاشتراك التأميني من مكتب التأمينات المختص أو من صاحب العمل إذا كان اكبر من الأجر التأميني.

- في حالة مزاولة مهنة يقدم بيان من مكتب التأمينات المختص بالصندوق الآخر بتاريخ بداية مزاولة المهنة.

8- صور بطاقات الرقم القومي للحاصلين عليها من المستفيدين، ومن أهم الأوراق المطلوبة للحصول على معاش الأب.