كيفية عمل «أكونت» على موقع التأمينات الاجتماعية.. مزايا عديدة

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية العديد من الخدمات للمواطنين سواء المؤمن عليهم أو المستفيدين من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، في إطار التسهيل عليهم، لافتة إلى أنه يمكن للمواطن الاستفادة من الخدمات من خلال تسجيل حساب على موقع التأمينات.

خطوات عمل أكونت على موقع التأمينات

وأشارت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه يتم عمل «أكونت» على موقع التأمينات الاجتماعية كالتالي:

- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال هذ الرابط.

- تسجيل مستخدم جديد من خلال إدخال اسم الأول واسم الأب واسم الجد.

- كتابة الرقم القومي وكتابة الرقم التأميني.

- كتابة العنوان والبلد ورقم الموبايل.

- البريد الإلكتروني.

- الموافقة على الشروط والأحكام ثم تسجيل الأكونت.

- بمجرد تسجيل وعمل حساب أن يستخدم جميع الخدمات الإلكترونية بصفتك فردا.

الخدمات الإلكترونية المتاحة

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أنه تم إتاحة خدمات الكترونية عديدة:

- الاستعلام عن آخر مدة تأمينية.

- الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي.

- الاستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي.

- الاستعلام عن الرقم التأميني.

- الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد.

- الاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه.

- الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- الاستعلام عن بيانات رخصة مركبة.

- الاستعلام عن بيانات « مركبة أو أكثر» للمالك.

- الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف.

- الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف.

- الاستعلام عن رصيد المؤمن عليه للعاملين بالخارج.

-الاستعلام عن سداد العاملين بالخارج.

- الاستعلام عن رصيد حساب «مركبه أو أكثر للمالك».

- الاستعلام عن رصيد حساب سيارة.