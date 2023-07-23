هل يتم تبكير معاش أغسطس 2023؟.. التأمينات الاجتماعية تجيب

كشفت مصادر مطلعة بالهيئة القومية التأمينات الاجتماعية، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، عن حقيقة تبكير صرف معاش أغسطس 2023 لمختلف الفئات التي يحق لها صرف المعاشات.

أكدت المصادر أن معاش شهر أغسطس 2023 في موعده المحدد، وفقاً لخريطة الصرف للمعاشات، وهو 1 أغسطس، من خلال ماكينات الصرف الآلي أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.

حقيقة تبكير صرف معاش أغسطس 2023

ونفت مصادر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صحة ما تم تداوله عن تبكير صرف معاش أغسطس 2023 لمختلف الفئات، وأكدت أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بذلك، وأوضحت المصادر أن تبكير صرف معاش شهر يوليو الجاري جاء بسبب قرب موعد عيد الأضحى، وتزامنه مع موعد صرف المعاشات.

خدمات التأمينات الاجتماعية لجميع المواطنين

ونوهت المصادر إلى أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أتاحت عبر موقعها الرسمي على الانترنت، العديد من الخدمات التي يستفيد منها المواطنون بمختلف المحافظات، والمؤمن عليهم، وكذلك أصحاب المعاشات، والقائمون بالصرف، وغيرهم من المستفيدين بخدمات الهيئة، إلى جانب إمكانية استخراج الرقم التأميني لأول مرة، فضلاً عن إتاحة عدد من الخدمات الإلكترونية، وذلك لجميع المواطنين.