سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الإثنين 4-9-2023

حالة من التباين الطفيف في الأسعار يشهدها سعر صرف الريال السعودي في مختلف البنوك المصرية العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، بعدما استأنف الريال السعودي استقرار سعر صرفه أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الإثنين 4-9-2023، بعد فترة من استقرار السعر مقابل الجنيه، ليواصل سعره في بنك مصر عند نفس مستواه عند 8.19 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع.

وتوفر «الوطن» لمتابعيها خدمة لمعرفة كل ما يخص سعر الريال السعودي في كثير من البنوك المصرية العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، بحسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك العاملة في القطاع بشأن أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم الإثنين في بداية التعاملات الصباحية 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وفي بنك مصر، بلغ سعر الريال السعودي 8.19 جنيه للبيع و8.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

ووصل سعر الريال السعودي داخل بنك قناة السويس إلى 8.25 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

وسجل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان اليوم 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وعن سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، فسجل 8.25 جنيه للبيع و8.23 جنيه للشراء.