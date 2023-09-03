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سعر الريال السعودي اليوم الأحد 3-9-2023 في البنوك

كتب:

مريم حنفي
09:37 ص | الأحد 03 سبتمبر 2023
سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم

كشف الموقع الرسمي للبنوك المصرية، عن سعر الريال السعودي اليوم الأحد 3-9-2023 في البنوك، حيث وصل سعره داخل البنك الأهلي المصري إلى 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع. 

وترصد السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم الأحد 3-9-2023 في البنوك، كما يلي.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 

- يسجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بداية التعاملات الصباحية 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع وذلك في البنك المركزي المصري. 

سعر الريال السعودي في بنك مصر 

- ويبلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.22 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء. 

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 

- وصل سعر الريال السعودي داخل بنك قناة السويس إلي 8.25 جنيه بيعا و8.19 جنيه شراء. 

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان 

- وعن سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان يسجل اليوم 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 

- وبالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم الأحد في مصرف أبوظبي الإسلامي يسجل 8.24 جنيه للبيع و8.23 جنيه للشراء. 

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بقلم مريم حنفي