استقرار سعر الريال السعودي في نهاية التعاملات.. اعرف بكام دلوقتي

يواصل سعر الريال السعودي اليوم في ختام التعاملات، استقراره الذي كان عليه منذ بداية التعاملات الصباحية، وذلك داخل جميع البنوك المصرية، حيث يبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.22 جنيه للبيع والشراء 8.19 جنيه بحسب ما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي داخل بنك مصر في ختام التعاملات 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

كما وصل سعر الريال السعودي داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 8.24 جنيه للبيع و8.23 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وبالنسبة لسعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، سجل 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وعن سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، بلغ 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.