خبير سياحي: مهرجان العلمين وُلد عملاقا.. وسلط الأضواء على مصر

قال الدكتور حسام هزاع، خبير السياحي، إن مهرجان العلمين ولد عملاقا، ووضع المدينة على خارطة السياحة، وسلط الأضواء على مصر بأكملها كدولة سياحية.

مهرجان العلمين وضع المدينة على خارطة السياحة

وأضاف خلال مكالمة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، والمذاع على فضائية dmc، أن فعاليات مهرجان العلمين الفنية والرياضية لم تلق أي نقد من أي شخص، ما يدل على النجاح الساحق وتسليط الأضواء واستمرار مدينة العلمين كونها مدينة سياحية.

وأشار إلى أن المهرجان أعطى فرصة أمام رجال الأعمال في مصر والدول الأجنبية، للاستثمار في المدينة.