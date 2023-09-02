الاستعلام عن قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء بـ3 محافظات في الدلتا

يبحث مشتركو فروع شبكات وإيرادات شركات توزيع الكهرباء من مستخدمي عدادات الكهرباء التقليدية والقديمة بمحافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ الواقعة بنطاق شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عن الإجراءات التي أتاحتها الشركة لإجراء عمليات البحث والاستعلام عن قيمة استهلاك فواتير الكهرباء عن شهر سبتمبر 2023.

الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء سبتمبر 2023 بشركة شمال الدلتا

وحددت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء وفقا للصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عددا من الخطوات التي يجب أن يقوم بها المشترك الواقع في نطاق عملها بمحافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط من مستخدمي العدادات الميكانيكية والتقليدية القديمة للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر سبتمبر 2023 من خلال الخطوات التالية.

رابط الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

الخطوة الأولى:

حددت شركة كهرباء شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء الرابط التالي للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر أغسطس 2023 من خلال هذا الرابط http://www.ndedco.gov.eg/billQuery.aspx.

- الخطوة الثانية:

وهي تتم من خلال قيام المشترك الواقع في نطاق عمل الشركة باختيار أيقونة الاستعلام عن الفواتير من خلال اتباع الخطوات الآتية:

اولا: اختيار اسم المحافظة التي يسكن بها.

ثانيا: اختيار اسم هندسة الكهرباء التي يتبعها.

ثالثا: اختيار المنطقة التابع لها.

رابعا: إدخال رقم الحساب الخاص بك.

خامسا: الضغط على كلمة الاستعلام عن الفواتير.

سادسا: استكمال إجراءات الدفع.