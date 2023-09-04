مصرع شخصين في حادث تصادم في بالجيزة

لقى شخصان مصرعهما في حادث تصادم في مدينة 6 أكتوبر بالجيزة، وتمّ نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارًا من العقيد أحمد أبو بكر مفتش مباحث أكتوبر يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومتوفين.

وانتقل المقدم أحمد السويركي وكيل فرقة أكتوبر والقوة المرافقة له إلى مكان الحادث وتبين وفاة عامل 20 سنة، وآخر 18 سنة أثناء استقلالهم دراجه بخارية اصطدمت بهما سيارة مما أدى إلى انقلاب الدراجة ومصرعهما، وتمّ نقلهما إلى مشرحة المستشفى؟