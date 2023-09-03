إصابة 8 في حادث تصادم بين سيارتين بوادي النطرون

أصيب 8 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة.

تصادم سيارتين في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد باستقبال مستشفى وادي النطرون 8 أشخاص مصابون بجروح متفاوتة، إثر تعرضهم لوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، وجار تقديم الخدمات الطبية اللازمة.

تحديد هوية المصابين

أسفر الحادث عن إصابة كل من: «علياء .ف. ال» 32 سنة، «انتصار .س .ع»، 45 سنة، «نور . م. ف»، 13 سنة، «إيمان. م . ال»، 60 سنة، «شيماء. م . ف»، 33 سنة، «سلسيبل. ا . ا»، 26 سنة، «أيه. م. ف»، 28 سنة، «نورهان. م. ع»، 27 سنة.

جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، ونقلوا إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة.