مصرع طفل وإصابة شقيقته في حادث تصادم بالجيزة

لقي طفل مصرعه وأصيب شقيقته بإصابات خطيرة في حادث تصادم بزاوية أبو مسلم في الجيزة، وتم نقلهما إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارا من المقدم مصطفى المهدي رئيس مباحث أبو النمرس يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوقوع حادث ومتوفى ومصابة بقرية أبو مسلم.

إصابة الطفلة بإصابات خطيرة

وعلى الفور كلف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، المقدم مصطفى المهدي رئيس المباحث بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث، وتبين أن سيارة نقل قيادة سائق 30 سنة صدمت طفل 5 سنوات لقي مصرعه في الحال، وأصيبت شقيقته 7 سنوات بإصابات خطيرة.

نقل المصابة إلى الرعاية المركزة بمستشفى الهرم

وجرى نقل المصابة إلى الرعاية المركزة بمستشفى الهرم، والتحفظ على السيارة وقائدها، ونقل الطفل المتوفى وشقيقته المصابة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.