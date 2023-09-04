مصرع مدرس في حادث تصادم سيارة ودراجة نارية بسوهاج

لقي مدرس مصرعه في حادث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة نارية بسوهاج، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد وجود حادث تصادم ومتوفـي بمدينة ناصر دائرة قسم ثان سوهاج.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبالانتقال تبين أن طرفي الحادث كل من السيارة ميكروباص وقيادة المدعو «صابر ع ن ش»، سن 34 عاما سائق ومقيم دائرة مركز أخميم ودراجة نارية قيادة المدعو معروف ع ه ا، سن 50 عاما مدرس ومقيم بناحية دائرة مركز أخميم.

اختلال عجلة القيادة

وقد وقع الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة واصطدامها من الخلف بالدراجة الناري وأسفر الحادث عن وفاة قائد الدراجة النارية وبسؤال قائد السيارة والمدعو ضاحي ع ه ا سن 44 عاما صاحب شركة، ومقيم بذات الناحية شقيق المتوفى أفادا بمضمون ما تقدم ونفى الأخير الشبهة الجنائية.