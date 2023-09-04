مصرع شخص في حادث مروري بالدقهلية

لقي شخص مصرعه في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، إثر اصطدامه بسيارة ملاكي على الطريق، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

مصرع شخص في حادث سيارة ملاكي بالدقهلية

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بشخص أسفر عن إصابته بإصابات بالغة، ومصرعه متأثرا بإصابته ونقل الجثمان إلى مستشفى الطوارئ الجامعي.

نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة

وانتقل ضباط المباحث والشرطة إلى مكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين صحة الواقعة إذ لقي «علي.ال.ال.ه» يبلغ من العمر 60 عامًا، ومقيم بمدينة المنصورة، مصرعه بسبب اصطدامه بسيارة ملاكي على الطريق مما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة ومصرعه في الحال، وأثبتت التحريات بأنه أثناء عبور الشخص الطريق اصطدمت به سيارة ملاكي كانت تسير بسرعة زائدة ما أدى إلى سقوطه أرضا ووفاته في الحال، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الطوارئ الجامعي، تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتم تحرير المحضر اللازم ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الطوارئ الجامعي، وندب الطب الشرعي الجثمان وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.