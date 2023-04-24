تشييع جثامين 3 شباب ضحايا حادث ترعة السبعة في الدقهلية

عاشت منطقة حفر شهاب الدين وقراها في مركز الستاموني بمحافظة الدقهلية أجواء حزينة في ثالث أيام عيد الفطر المبارك وخرجوا في جنازة مهيبة لتشييع 3 شباب بينهم شقيقان لقوا مصرعهم في حادث تصادم بيت دراجة نارية وتروسيكل مع سيارة ربع نقل على ترعة السبعة المؤدي إلى الستاموني، وتسبب الحادث في إصابة 8 آخرين.

تشييع جنازتي ضحايا حادث ترعة السبعة في الدقهلية

وشيع أهالي منطقة حفير شهاب الدين مركز الستاموني ضحايا حادث ترعة السبعة وهم: محمد ماهرعبدالحكيم، 24 سنة، وشقيقه عبدالحكيم ماهر عبدالحكيم، 13 سنة، من قرية 23، وما إن انتهوا من جنازة الشقيقين حتى توجهوا لتشييع جنازة ثالث ضحايا حادث ترعة السبعة وهو حسن إسماعيل عبدالمقصود، 33 سنة.

بلاغ بوقوع حادث تصادم

وكان مدير أمن الدقهلية تلقي إخطار من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث ترعة السبعة إثر تصادم دراجة نارية وتروسيكل مع سيارة ربع نقل على طريق الستاموني.

انتقلت مباحث الستاموني وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وتروسيكل مع سيارة ربع نقل على طريق الستاموني ترعة السبعة وأسفر الحادث عن مصرع 3 شباب بينهم شيقيان وأصيب 8 أخرين.

أسماء المصابين في حادث ترعة السبعة في الدقهلية

وبالفحص تبين أن مستشفي بلقاس المركزي استقبلت 3 جثامين، بالإضافة إلى 8 مصابين وهم:

- أحمد ماهر عبدالحكيم، 24 سنة، هو الشقيق الثالث للشقيقين المتوفين وتوأم أحدهما، وجري حجزه في العناية المركزة بمستشفى بلقاس المركزى

- رمضان عبدالمقصود عبدالسلام، 53 سنة، ومصاب بكسر بالساعد الأيمن

- وانتصار إسماعيل، 46 سنة، وبها إصايات وكدمات متعددة

وقرر أطباء مستشفي بلقاس المركزي تحويل 5 مصابين إلى مستشفي المنصورة الدولي لاستكمال العلاج بها وهم:

- حسن فيصل عطالله، 28 سنة

- عماد السيد على، 15 سنة

- السيد اسماعيل عبدالمقصود 35 سنة

- عبدالله عطا عبدالله، 60 سنة

- محمد رمضان عبدالمقصود، 25 سنة