رئيس جامعة سوهاج: إنشاء صالة ألعاب رياضية دولية على مساحة 8 آلاف متر

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إنه جرى إنشاء أول صالة ألعاب رياضية دولية بالجامعة، وهي واحدة من خمس على مستوى الجمهورية تنطبق عليها اشتراطات الألعاب الأولمبية، وتقوم عليها شركة كبيرة من شركات المقاولات على مساحة 8000 متر، لافتًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من بنائها في شهر أبريل 2024، ووصلت نسبة الإنشاءات بها إلى 30%.

ألعاب جماعية في الصالة

وأضاف النعماني، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أن هذه الصالة يتم تنفيذها عن طريق فريق مستشارين مشهود لهم بالكفاءة، وهي الاولى في صعيد مصر.

وتابع، أنها مطابقة للاشتراطات الدولية من مساحة الملاعب، والملاعب واشتراطات البنية التحتية وكل ما يتصل بالصالة، مضيفا أن بها العاب جماعية مثل كرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد وألعاب فردية مثل الاسكواش وكثير من الألعاب الفردية.

مدينة رياضية متكاملة

وأكد، أن الصالة تتضمن 24 لعبة، ومن ثم، فإن هذا الأمر مميز للغاية بالنسبة إلى محافظة سوهاج وصعيد مصر.

وذكر، أن الصالة مقامة في أرض الجامعة الجديدة والتي تقدر مساحتها بنحو 730 فدانا، ومن ثم، فإن مدينة رياضية متكاملة وبها سكن وحمامات سباحة، كما أنها قريبة من المطار، وبالتالي، فإن هذه الصالة يمكنها أن تضاف إلى صالات الألعاب الاولمبية في مصر إن نظمت دورة الألعاب الأولمبية.