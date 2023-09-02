جامعة سوهاج تستقبل الطالب طه حسين.. بطل الجمهورية في الوثب ويحفظ القرآن بالقراءات العشر

استقبل الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، الطالب المبدع طه حسين محمد، من «أطفال التوحد»، ويحفظ القرآن بالقراءات العشرة، كما أنه أحد أبطال الجمهورية في الوثب.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الناصر يس، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عماد الصوينع، مدير مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة، والدكتورة سلمى عبد المنعم، نائب مدير المركز، وذلك بمكتب رئيس الجامعة بالحرم الجامعي القديم.

يعيشون عصرهم الذهبي في عهده

وخلال اللقاء رحب «النعماني» بالطالب طه حسين ووالدته، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يولي اهتماما كبيرا بالذين يعانون من التوحد، حيث يوجه دائما بتلبية كافة احتياجاتهم، إيمانا بدورهم الفعال في مختلف مجالات الحياة.

أحد أبطال الجمهورية فى الوثب

وأشاد رئيس الجامعة والحضور بمهارات الطالب وموهبته الرائعة في تلاوة القرآن الكريم الذى يحفظه بالقراءات العشرة، وفى الإنشاد الديني، إلى جانب كونه أحد أبطال الجمهورية في الوثب، حيث حصل على الميدالية البرونزية على مستوى الجمهورية في الوثب في العام الماضي، موجها كل الشكر والتقدير لوالدته على ما بذلته من مجهود ليصل إلى هذا المستوى المتقدم والمتميز.

الطالب يشارك في مسابقة حفظ القرآن الكريم

وأوضح الدكتور عماد الصوينع، أن الطالب طه حسين، شارك في مسابقة حفظ القرآن الكريم، التي ينظمها مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة في شهر رمضان الكريم منذ ثلاثة أعوام مضت، كما قام المركز منذ عدة أيام بتقديم ملف طه حسين إلى كلية التربية النوعية ليلتحق بقسم التربية الموسيقية بناء على رغبته.

وخلال اللقاء، وجه الطالب طه حسين، الشكر والتقدير للقيادة السياسية نظرا لحرصها على رعاية الطلاب ذوي الإعاقة وتلبية احتياجاتهم وحقوقهم ودمجهم بالمجتمع، متمنيا مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشيدا أيضا بما تقدمه الجامعة من خدمات تعليمية لهم، إلى جانب مشاركتهم في كافة الأنشطة والفعاليات التي تنظمها سواء علمية أو رياضية أو ثقافية وغيرها.