رئيس جامعة سوهاج يتابع أعمال إنشاء مبنى الإدارة المركزية بالمقر الجديد

تابع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، سير الأعمال الإنشائية بمبنى الإدارة المركزية بمقر الجامعة الجديد، يرافقه الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأشرف القاضي أمين عام الجامعة.

وأكد النعماني أن وضع معايير للاعتماد أو الأداء الأكاديمي في الجامعات يحتاج إلى توافر بنية تحتية قوية ومتكاملة يواكب تطورات العصر الحديث ويحقق النهوض بالمجتمع.

الالتزام بالبرنامج الزمني

وخلال زيارته شدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية للمبني، وإزالة أي معوقات للانتهاء من تجهيز المبنى في الوقت المحدد، مشيراً إلى أن مبنى الإدارة المركزية واحدا من المشروعات الإنشائية الجديدة التي يتم تنفيذها على أرض الجامعة، لاستكمال تطوير المنظومة التعليمية بالجامعة.

183 مليون جنيه تكلفة إنشاء المبنى

وأوضح أشرف القاضي أنه خلال الجولة تفقد رئيس الجامعة مبنى الإدارة المركزية وملحقاتها، ويقع على مساحة 8500 متر مربع بتكلفة تتخطى 183.5 مليون جنيه، ويتكون من بدروم ودور أرضي و5 أدوار عليا، ويضم مكتب رئيس الجامعة، وقاعة مجلس الجامعة، وقاعات الاجتماعات الفرعية، إلى جانب مكاتب القيادات الجامعية والإدارات المختلفة.