تراجع الدولار عالميا.. وتوقعات بعدم رفع الفائدة في أمريكا

تراجع الدولار في تعاملات اتسمت بالحذر، اليوم، مع تقييم المستثمرين لبيانات الوظائف في الولايات المتحدة، التي تضمنت مؤشرات على التباطؤ، ما عزّز التوقعات بأنّ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وصل على الأرجح إلى نهاية دورة التشديد النقدي.

انخفاض مؤشر الدولار

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات 0.048% إلى 104.18، لكنه ظل قريبًا من ذروة شهرين عند 104.44، التي لامسها في 25 أغسطس، وارتفع المؤشر 1.7% في أغسطس، وأنهى سلسلة خسائر استمرت شهرين.

ونظرًا لإغلاق الأسواق الأمريكية، اليوم، فمن المرجح أن تكون السيولة ضعيفة، وأن يبدي المتعاملون ترددًا في اتخاذ رهانات كبيرة.

وأظهرت بيانات نشرت في وقت سابق، تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال أغسطس، إلا أنّ معدل البطالة قفز إلى 3.8% وتباطأت زيادات الأجور.

وارتفع الين 0.06% إلى 146.16 دولار. ويجري منذ منتصف أغسطس، تداول العملة الآسيوية حول مستوى 145، وسط ترقب المتداولين لأي مؤشرات على إمكان تدخل السلطات لدعم العملة.

وتدخلت اليابان في أسواق العملات، سبتمبر الماضي، عندما ارتفع الدولار فوق 145 ينًا، ما دفع وزارة المالية إلى شراء الين ودفع سعر الصرف إلى نحو 140.

وصعد اليورو 0.06% إلى 1.078 دولار، فيما وصل الجنيه الإسترليني إلى 1.2602 دولار مرتفعًا 0.11% خلال اليوم.

وزاد الدولار الأسترالي 0.2% إلى 0.6463 دولار قبل اجتماع السياسة، الذي سيعقده بنك الاحتياطي الأسترالي غدًا، ويُتوقع أن يبقي خلاله على سياساته.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، ارتفعت البتكوين 0.95% إلى 25997.50 دولار، والإيثريوم 0.67% إلى 1638.30 دولار.