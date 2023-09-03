سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الأحد بالبنوك.. مستقر

استقر سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الأحد على الأسعار التي أعلنت في بداية التعاملات الصباحية داخل جميع البنوك المصرية؛ إذ يبلغ سعر الدولار الأعلى شراء 30.90 جينه للشراء فيما يسجل الأقل بيعا 30.85 جنيه بحسب الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وأوضح الموقع، أن سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الأحد داخل البنك المركزي المصري يبلغ 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار في ختام التعاملات داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 30.95 جنيه للبيع و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وعن سعر الدولار اليوم الأحد في بنك الإسكندرية، سجل 30.85 جنيه للشراء والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وبالنسبة لسعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الأحد داخل بنك القاهرة سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.