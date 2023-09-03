سعر الدولار اليوم في البنوك.. 30.82 جنيه متوسط الشراء

يشهد سعر الدولار اليوم الأحد 3-9-2023 في البنوك، استقرارًا منذ نهاية تعاملات البنوك المصرية، الخميس الماضي، ويبلغ متوسط سعر الدولار اليوم داخل البنك المركزي المصري 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفقًا لما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ويسجل سعر الدولار اليوم الأحد 3-9-2023 في البنوك 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، داخل البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في بنك مصر

ويبلغ سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في الدولار بالبنك التجاري الدولي

كما وصل سعر الدولار في الدولار في البنك التجاري الدولي إلي 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه شراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

ويسجل سعر الدولار اليوم الأحد داخل بنك القاهرة 30.85 جنيه للشراء، وللبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وبالنسبة لسعر الدولار داخل بنك الإسكندرية فيبلغ نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.