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استقرار ملحوظ في سعر الدولار اليوم الاثنين بالبنوك

كتب:

منة العشماوي
05:09 ص | الإثنين 04 سبتمبر 2023
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 3-9-2023 في البنوك المصرية، خلال بداية التعاملات استقرارًا ملحوظًا، إذ أن سعر الشراء يتراوح بين 30.75 جنيه، وهو الأقل والأعلى 30.90 جنيه، بينما سجل سعر البيع من 30.85 جنيه إلى 30.96 جنيه، وذلك بحسب بيانات أسعار العملات على المواقع الرسمية للبنوك.

ونرصد في السطور التالية سعر الدولار اليوم الاثنين 3-9-2023 في عدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك المركزي المصري الشراء 30.83 جنيه و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ويأتي سعر الدولار في البنك الأھلي، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وهو نفس المبلغ في بنك مصر.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه البيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، وصل إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وجاء سعر الدولار في بنك الإسكندریة بالنسبة للشراء بـ30.85 جنيه، والبيع بـ30.95 جنيه.

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بقلم منة العشماوي