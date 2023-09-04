استقرار أسعار الدولار عالميا.. وترقب لاجتماع «الاحتياطي الفيدرالي»

استقر مؤشر الدولار فوق 104 نقاط، اليوم الاثنين، بعد ارتفاعه لجلستين متتاليتين، حيث واصل المستثمرون تقييم توقعات أسعار الفائدة الأمريكية في ضوء أحدث مجموعة من البيانات الاقتصادية.

وأظهر أحدث تقرير للوظائف في الولايات المتحدة أن معدل البطالة في الولايات المتحدة ارتفع بشكل غير متوقع إلى 3.8% في أغسطس الجاري، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2022 ويفوق توقعات السوق البالغة 3.5%.

سعر الدولار عالميًا

وفي الوقت نفسه، أضاف الاقتصاد 187 ألف وظيفة الشهر الماضي، متجاوزًا التوقعات البالغة 170 ألفًا لكنه ظل أقل من عتبة 200 ألف للشهر الثالث على التوالي، مما يشير إلى التخفيف التدريجي لظروف سوق العمل.

وأظهرت بيانات أن نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة تحسن في أغسطس، لكنه ظل انكماشيا للشهر العاشر على التوالي، فيما تراهن الأسواق على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة هذا الشهر.

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

توقعات سعر الدولار

ومن المتوقع أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 105.67 بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، على أن يتم تداوله عند 110.01 نقطة خلال 12 شهرًا.