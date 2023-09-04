حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كليات ومعاهد متاحة لطلاب الدبلومات الفنية تعليم صناعي نظام 3 سنوات، بالتزامن مع إعلان تفاصيل تقديم الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية «دبلوم المدارس الفنية نظام 3- 5 سنوات - دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية» لعام 2023.

تفاصيل كليات ومعاهد متاحة لطلاب الدبلومات الفنية

وفق موقع التنسيق الإلكتروني، فإن كليات ومعاهد متاحة لطلاب الدبلومات الفنية تعليم صناعي نظام 3 سنوات، تشمل الآتي:

- كلية تربية جامعة حلوان

- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي جامعة حلوان

- كلية اقتصاد منزلى جامعة حلوان

- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي جامعة السويس

- كلية أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم

- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي جامعة بني سويف

- كلية اقتصاد منزلى جامعة العريش

- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي جامعة سوهاج

- كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلى جامعة حلوان

- كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلى جامعة الإسكندرية

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة الدلتا التكنولوجية

- كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية

- الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة بنى سويف التكنولوجية

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة برج العرب التكنولوجية

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة سمنود التكنولوجية

- كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية

- الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة طيبة التكنولوجية

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة أسيوط التكنولوجية

- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية جامعة شرق بورسعيد

- كلية آثار جامعة الفيوم

- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية جامعة طيبة

- كلية آثار جامعة الأقصر

الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجي

وفي سياق متصل، حددت وزارة التعليم العالي الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني لكتابة الرغبات بالنسبة للحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام «الثلاث – الخمس» سنوات، وبعد الدخول على موقع التنسيق يحدد الطالب نوع المؤهل «صناعي - تجارى - زراعي»، ويدخل رقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح.

يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح ويحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح، لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، إذ يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته.