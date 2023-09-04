رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. تسجيل الرغبات اليوم

بدأ موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، في استقبال تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2023، للحاصلين على الشهادات الفنية «دبلوم المدارس الفنية نظام 3- 5 سنوات- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية»، على أن يستمر التسجيل عبر الموقع حتى الخميس الموافق 14/ 9/ 2023.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وأتاحت وزارة التعليم العالي، رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني، كي يتمكن جميع طلاب الدبلومات الفنية، من زيارته عبر هذا الرابط، ومن ثم القيام بتسجيل الرغبات، سواء من خلال استخدام الحاسب الآلي الشخصي، أو الذهاب لأحد معامل التنسيق الموجودة داخل كليات الجامعات المختلفة.

خطوات تسجيل الرغبات عبر رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023

1- تبدأ خطوات تسجيل الرغبات عبر رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023، من خلال زيارة موقع التنسيق الإلكتروني.

2- تسجيل رقم جلوس الطالب المسجل في الشهادة الحاصل عليها.

3- يحدد الطالب نوع المؤهل «صناعي، زراعي».

4- يحدد الطالب نظام دراسته سواء «3 سنوات، 5 سنوات».

5- كتابة الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح.

6- الضغط على مفتاح «نعم» وتأكيد صحة البيانات المسجلة عبر الموقع. ‌

7- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح، لتعديل رغباته مرة أخرى.