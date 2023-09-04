تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات زراعي.. رابط وخطوات التسجيل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات زراعي، ضمن تنسيق دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها، والذي يقبل من مجموع 60% فأكثر.

خطوات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات زراعي

وفيما يتعلق بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات زراعي، أشارت وزارة التعليم العالي إلى أنه يتم تسجيل الرغبات للطلاب بدءا من اليوم الاثنين، حتى يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023، وتمثلت الخطوات في التالي:

- يسجل الطالب رغباته باستخدام رقم الجلوس الخاص به، وبالرقم السري، ومن خلال الموقع التالي علي شبكة الإنترنت: www.tansik.digital.gov.eg•

- يمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي، أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات، وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

نصائح للطلاب خلال تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ووجهت التعليم العالي عدة نصائح للطلاب خلال تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات زراعي كالتالي:

- سيكون متاحا لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشهادات المختلفة وعليك اختيار رغباتك.

- ناقش مع أسرتك ترتيب رغباتك بعناية، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها مماثلة تماما لرغباتك ومجموعك.

- بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

- إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (هذا متاح لك) اعلم بأن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.