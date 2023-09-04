مواعيد إدخال رغبات تنسيق الدبلومات الفنية عبر معامل الجامعات.. وخطوات التسجيل

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مواعيد تسجيل الرغبات لتنسيق الدبلومات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات في جميع المحافظات، خاصة بعد أن قررت فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية، عبر الرابط لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من اليوم وحتى الخميس 14 سبتمبر.

مواعيد إدخال الرغبات لتنسيق الدبلومات عن طريق معامل الجامعات

تفتح معامل الجامعات لاستقبال طلاب الدبلومات الفنية 3-5 سنوات، اعتبارًا من الساعة الـ9 صباحًا وحتى الـ3عصرًا يوميًا خلال أيام التقديم في المرحلة، كما يمكن للطالب الدبلومات الفنية التقديم من خلال الكمبيوتر المنزلي أو أي حاسب خارج الجامعات على مدار الـ24 ساعة طوال أيام المرحلة.

شروط التقدم لاختبارات تنسيق الدبلومات الفنية

- أن يكون الطالب حاصل على 75% من الجموع الكلي.

- أن يكون الطالب او الطالبة مصري الجنسية.

- أن يكون حاصل على الدبلوم لسنة الدراسية 2022 - 2023.

خطوات التسجيل لتنسيق الدبلومات الفنية

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن التفاصيل الخاصة بتسجيل الرغبات فى تنسيق الدبلومات الفنية 2023، وهي:

- الدخول على الرابط الأليكتروني هنـا .

- إدخال بيانات الطالب.

- تحدد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي) ومدته سواء كان 3 أو 5 سنوات.

- التاكيد أن كل بياناته المسجلة صحيحة.

- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به.