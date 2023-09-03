لينك تسجيل الرغبات.. متاح لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية غدا

أكد السيد عطا، المشرف على التنسيق ورئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي، أن لينك تسجيل الرغبات لتنسيق الدبلومات الفنية 2023 والدخول للتسجيل سيكون متاحًا خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

لينك تسجيل الرغبات 2023

وأوضح رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم إتاحة لينك تسجيل الرغبات لتنسيق الدبلومات الفنية بدءاً من غد الاثنين رسميا وحتى 14 من الشهر الجاري، منوها بأنه لكل طالب 75 رغبة أسوة بغيره من الشهادات.

تنسيق الجامعات 2023

وتابع رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي، أنه بالنسبة لتنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة الناجحين في الدورالثاني، موضحا أنه من المقرر أن تنطلق خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة وكذلك استلام الطلاب شهادات الناجح من مدارس الثانوية العامة، وأن الوزارة أنهت كافة استعادادتها لأعمال التنسيق وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات.