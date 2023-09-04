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حكاية عمل أم كلثوم مع الموسيقار الراحل أمين الخياط.. احترف العزف على «القانون»

كتب:

منة الصياد
09:08 م | الإثنين 04 سبتمبر 2023
أمين الخياط

أمين الخياط

خلال مسيرته الفنية، قدم الموسيقار السوري أمين الخياط، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، مجموعة من المعزوفات الخالدة والمميزة، مع عدد من نجوم ونجمات الطرب في الوطن العربي بمختلف الأجيال، لكن الموقف الأبرز في مسيرته، هو إعجاب كوكب الشرق أم كلثوم بما يعزفه في بداية مشواره الفني، وهو ما كشف عنه قبل رحيله.

وللتعرف على تفاصيل عمل أم كلثوم مع أمين الخياط وإعجابها بعزفه على آلة القانون، يمكن الضغط على الرابط هـنــا.

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