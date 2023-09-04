عرض فيلم «مرعي البريمو» في دور العرض الأمريكية الجمعة

أعلنت شركة توزيع الأفلام في أمريكا وكندا «AM»، عن عرض فيلم «مرعي البريمو» للفنان محمد هنيدي، في عدد من دور العرض بالولايات المتحدة الأمريكية، لمدة أسبوع واحد، حيث يأتي ذلك بعد مرور شهر تقريبًا من عرضه في صالات السينما في مصر والوطن العربي.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أنّ فيلم مرعي البريمو، للفنان محمد هنيدي، سيُعرض اعتبارًا من يوم 8 وحتى يوم 14 سبتمبر الجاري، في 20 قاعة سينما تقريبًا.

أبطال وأحداث فيلم مرعي البريمو

فيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي وغادة عادل، ومحمد محمود، وأحمد بدير، ولطفي لبيب، وكريم سامي مغاوري، ونانسي صلاح، من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

تدور قصة فيلم مرعي البريمو، في إطار كوميدي مليء بالتشويق والإثارة، حيث تختفي قطعة من الألماس داخل بطيخة في ظروف غامضة، ويضطر للبحث عنها.