27 ألف جنيه إيرادات فيلم «مندوب مبيعات» لـ بيومي فؤاد في يوم واحد

حقق فيلم «مندوب مبيعات»، بطولة الفنان بيومي فؤاد، إيرادات متواضعة للغاية، بالتزامن مع الأسبوع الأول لعرضه في دور العرض المصرية، حيث أخفق في المنافسة على المراكز الأولى مع الأفلام المنافسة له في شباك التذاكر.

وأوضح الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، حجم الإيرادات التي حققها فيلم مندوب مبيعات بطولة الفنان بيومي فؤاد، في دور العرض، أمس الأحد، موضحًا أنه حقق 27.3 ألف جنيه فقط، ليأتي في المركز الثامن من بين الأفلام المنافسة.

أبطال وأحداث فيلم مندوب مبيعات

وتدور أحداث الفيلم حول مشكلات زوجية تدفع «بيومي وسيد»، للسفر وانتحال صفة «مندوب مبيعات» في شركة «سعيد»، الذي يدخل في صراع مع فريدة وشركتها للحصول على حبها والارتباط بها، فيكونا سببا في تعقيد الأمر بينهما بشكل يعيق تحقيق طموحات سعيد.

فيلم «مندوب مبيعات» يضم عددا كبيرا من نجوم الفن؛ أبرزهم بيومي فؤاد، وآيتن عامر، وإسلام إبراهيم، وأحمد فتحي، ويسرا المسعودي، وإيمان يوسف، وهبة عبد العزيز، وأيمن قنديل، ولمياء كرم.