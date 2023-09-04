أول ظهور لرائد الفضاء سلطان النيادي بعد وصوله إلى الأرض «فيديو»

ظهر رائد الفضاء سلطان النيادي، اليوم الاثنين، في أول صورة نشرت له على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب وصوله الأرض، بعد أن هبطت مركبة دراغون التي تقل طاقم مهمة «كرو-6».

وعاد رائد الفضاء سلطان النيادي إلى الأرض بنتائج علمية ضخمة، بعد أن سخر نفسه لتحقيق أكثر من 200 تجربة علمية لدراسة التغييرات التي تصيب الرواد في الفضاء، حسبما ذكرت وكالة أنباء «وام» الإماراتية.

عودة رائد الفضاء سلطان النيادي إلى الأرض

وتعد مهمة «كرو 6» التي شارك فيها رائد الفضاء سلطان النيادي في الفضاء، هي أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء التي يشارك فيها العرب، وثاني مهمة لدولة الإمارات العربية إلى محطة الفضاء الدولية، التي أطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء الي الفضاء ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء.

الإمارات تهنئ رائد الفضاء سلطان النيادي بعودته إلى الأرض

وقال رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، عقب هبوط مركبة دراجون التي تقل رائد الفضاء سلطان النيادي برفقة طاقم مهمة «كرو-6» بمن على الأرض، إن طموحات دولة الإمارات في مجال الفضاء كبيرة ومستمرة.

وأضاف عبر حسابه الشخصي على تطبيق «إكس» المعروف سابقا بتويتر، «ولدي سلطان النيادي، الحمد لله على عودتك سالما إلى الأرض بعد أطول مهمة عربية في الفضاء».