أستاذ بالجامعة الأمريكية: «العلمين» بؤرة الجذب السياحي في الشرق الأوسط

قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، إن مدينة العلمين الجديدة تعد من أحد المشاريع التي تبنتها الدولة ضمن الجيل الرابع في عهد الرئيس السيسي، إذ تستوعب أكثر من 30 مليون نسمة، وكأنها جمهورية جديدة.

حجم الاستثمار الموجود داخل المدينة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية dmc، أن مدينة العلمين الجديدة، بُنيت على مساحة 48 ألف فدان، ومخطط لها استيعاب مليوني نسمة، وحجم الاستثمار الموجود داخل المدينة في المراحل الماضية وصل 240 مليار جنيه، بالاضافة إلى أن مصر تخطط لبناء 14 مدينة من المدن الجديدة من الجيل الرابع بقوة.

وأشار إلى أن المدينة العلمين بشكل خاص مخطط أن تستقبل وتجذب استثمارات في مجالات مختلفة سياحية، وتسعى أن تكون بؤرة الجذب السياحي في منطقة الشرق الأوسط وجنوب البحر المتوسط.