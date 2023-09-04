الكلية الإكليريكية بالإسكندرية تعلن خريطة العام الدراسي الجديد

أعلنت الكلية الإكليريكية بالإسكندرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، خريطة العام الدراسي الجديد، والذي يبدأ في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر، على أن ينتهي الترم الأول في نهاية ديسمبر المقبل.

مواعيد الامتحانات بالكلية الإكليريكية

وتبدأ امتحانات نصف التيرم الأول في الأسبوع الثامن من الدراسة، بينما يؤدي الطلاب بالكلية امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في الفترة من 13 حتى 30 يناير 2024.

وتكون الدراسة يومي الإثنين والثلاثاء بالنسبة للعام الأول والبكالوريوس والأربعاء والخميس بالنسبة للعام الثاني، وتقطع الدراسة إجازة عيد الميلاد ورأس السنة من 28 ديسمبر المقبل حتى 12 يناير 2024.

وبالنسبة لطلبة الجامعة الملتحقين بالكلية، خصصت «الإكليريكية» نظاما دراسيا مناسبا لهم، حيث تبدأ الدراسة الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر وتنتهي بنهاية شهر نوفمبر، وتكون الدراسة يوم الأربعاء بالنسبة لطلاب السنة الثانية، ويوم الخميس بالنسبة للسنة الأولى، ويضاف للدراسة ثلاث أيام جمعة، ويكون امتحان نهاية الترم الأسبوع الأول من شهر ديسمبر وإمتحان منتصف الترم نهاية شهر أكتوبر.

بداية الترم الثاني بالكلية

ويبدأ الترم الثاني من الدراسة في الأسبوع الثاني من شهر فبراير المقبل وتنتهي في الأسبوع الأول من شهر يونيو، على أن تستمر الدراسة لمدة 15 أسبوعا، ويكون امتحان منتصف التيرم في 5 أبريل 2024، حتى منتصف الشهر، ويكون امتحان نهاية التيرم في الفترة من 15 يونيو حتى نهاية الشهر ذاته، على أن يتخلل التيرم إجازة عيد القيامة في الفترة من 26 إبريل جمعة الصوم وحتى 15 مايو.

وبالنسبة لطلبة الجامعات، تبدأ الدراسة الأسبوع الثاني من شهر فبراير، على أن تنتهى الدراسة نهاية شهر أبريل، وتكون الدراسة يوم الأربعاء الصف الثاني، ويوم الخميس للسنة الأولى، بجانب ثلاث أيام جمعة.

وحددت الكلية الإكليريكية موعد امتحان منتصف الترم من 20 حتى 27 مارس، وامتحان نهاية الترم الثاني في الأسبوع الأول بعد عيد القيامة.