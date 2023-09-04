«بيطري المنوفية»: ضبط 35 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال أسابيع

نجحت مديرية الطب البيطري في محافظة المنوفية، في ضبط كميات كبيرة من اللحوم والأسماك والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، في إطار حملاتها المكثفة على الأسواق والمحال التجارية لضبطها ومنع التلاعب والضرب بيد من حديد علي يد كل من تسول له نفسه غش المواطنين.

ضبط كميات من اللحوم والدواجن في حملات بالمنوفية

وقال الدكتور رفعت حماد، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، إن الحملات نجحت خلال الأسابيع الأخيرة في ضبط ما يقرب من 35 طن من اللحوم والأسماك والدواجن واللحوم المصنعة في ضربات متتالية للمخالفين، وفق توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، وبمشاركة عدد من الجهات.

التحفظ علي المضبوطات ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم تحرير محاضر لكل واقعة والتحفظ على اللحوم المضبوطة ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق لحين صدور قرار بشأنها.

وتابع، أن الحملات التفتيشية الصباحية والمسائية على المجازر والمحال التجارية والأسواق مستمرة وبشكل مكثف لضبط الأسواق ومنع التلاعب من التجار والبائعين، موجها الشكر للفرق المشاركة في الحملات علي دورهم المهم، مؤكدا أنه يشارك فيها التموين ومديرية الصحة والجهات الأخرى لضبط الأسواق ومنع التلاعب.