الحدود الدنيا لكليات الطب البيطري بالمحافظات.. تبدأ من 352.5 درجة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحدود الدنيا لكليات الشعبة العلمية تزامنا مع إعلان تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2023.

وأوضحت الوزارة الحدود الدنيا للالتحاق بكليات الطب البيطرى على مستوى محافظات الجمهورية.

وأعلن مكتب تنسيق الجامعات خلال الساعات الماضية، نتيجة تنسيق كليات المرحلة الثانية علمي علوم بالدرجات، للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023 من الناجحين في امتحانات الدور الأول.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية ضمن الخدمات المقدمة للقراء الحدود الدنيا لكليات الطب البيطري على مستوى محافظات الجمهورية والتي جاءت كالتالي:

الحدود الدنيا لكليات الطب البيطري على مستوى الجمهورية

طب بيطري المنصورة 362.5

طب بيطري الزقازيق 361

طب بيطري كفر الشيخ 360.5

طب بيطري سوهاج 360.5

طب بيطري عين شمس 359

طب بيطري جنوب الوادي 359

طب بيطري أسيوط 358

طب بيطري المنوفية 358

طب بيطري الإسكندرية 358

طب بيطري دمنهور 357.5

طب بيطري القاهرة 356.5

طب بيطري بنها 356.5

طب بيطري المنيا 356

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 355

طب بيطري مدينة السادات 354.5

طب بيطري أسوان 354.5

طب بيطري بني سويف 353.5

طب بيطري العريش 353.5

طب بيطري مطروح 353

طب بيطري الوادي الجديد 352.5

تدشين الجيل الرابع من الجامعات

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور، إن مصر تستهدف تحقيق تجربة خاصة نحو تدشين الجيل الرابع من الجامعات، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.