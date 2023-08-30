تجديد اعتماد كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ من هيئة ضمان الجودة

هنأ الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، جميع منسوبي كلية الطب البيطري من عميد الكلية، ووكلاء، ومدير وحدة ضمان الجودة، وفريق العمل، ورؤساء الأقسام العلمية، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وجميع العاملين بالجهاز الإداري بالكلية، والطلاب، بمناسبة تجديد الاعتماد الأكاديمي للكلية.

تجديد اعتماد كلية الطب البيطري من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

وأعرب رئيس الجامعة، عن بالغ سعادته بتجديد اعتماد كلية الطب البيطري من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لافتاً أنّ الجامعة حققت نتائج ملموسة في قطاع الجودة والاعتماد على مستوى الكليات، مؤكداً أنّ كلية الطب البيطري قد اتخذت إجراءات جدية لتجديد الاعتماد الأكاديمي، وأنها تسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال تطوير العملية التعليمية والبحثية وحل مختلف المشكلات المجتمعية والقيام بعمليات التطوير اللازمة، كما أشاد بدور منسقي المعايير بالكلية.

أشار الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن الجامعة تقدم سبل الدعم لكليات ومعاهد الجامعة لتطبيق معايير الجودة والاعتماد وحصول باقي كليات ومعاهد الجامعة على الاعتماد، مشيرا إلى أن الجامعة بجميع قطاعاتها تولي اهتماماً كبيراً لاعتماد الكليات بها.

استيفاء كافة المعايير الأكاديمية التي ترتبط بالقدرة المؤسسية والفعالية التعليمية

ووجه الدكتور بسيوني هليل، عميد كلية الطب البيطري، الشكر لرئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة والأمين العام ومركز ضمان الجودة بالجامعة على دورهم في توفير كافة الاحتياجات اللازمة لكلية الطب البيطري لتجديد اعتمادها، بعد أن استوفت المعايير الأكاديمية التي ترتبط بالقدرة المؤسسية والفعالية التعليمية وفق تقارير المراجعين والخبراء.

الاعتماد السابق

جدير بالذكر، أن كلية الطب البيطري حصلت مسبقاً على الاعتماد من فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وتلتزم كلية الطب البيطري جامعة كفر الشيخ بتخريج طبيب بيطري مٌتميز يٌلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وإجراء بحوث علمية مبتكرة وتحاليل معملية في مجال الطب البيطري وتقديم خدمات مجتمعية واستشارات بيطرية وتدريب في إطار قيم أخلاقية.