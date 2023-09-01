ضبط مصنعات لحوم ودواجن منتهية الصلاحية في حملة لـ«الطب البيطري» ببني سويف

أعلن الدكتور أحمد عبد العليم الجبالي مدير عام الطب البيطري بمحافظة بني سويف، عن شن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، حملة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المعنية من الوحدات المحلية والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، والتي استهدفت معظم مراكز ومدن المحافظة.

تحرير محاضر ذبح خارج السلخانة

وأشار خلال تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إلى تحرير 10 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية بإجمالي وزن 155 كيلو لحوم بلدية، ما بين 120 كيلو لحوم بقري، و25 كيلو لحوم جملي، و10 كيلو لحوم ضأن.

ضبط مصنعات لحوم منتهية الصلاحية

وتمكنت الحملة من تحرير 5 محاضر عدم صلاحية للمنتجات المضبوطة بإجمالي وزن 95 كيلو، عبارة عن 18 كيلو دواجن، و19 كيلو لحوم مجمدة، و22 كيلو كبدة، و36 كيلو مصنعات لحوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

محافظ بني سويف يوجه بتكثيف حملات الرقابة

من جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم، لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية، والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط الأسواق، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.