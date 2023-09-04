شروط التحويل من كلية الصيدلة إلى الطب بجامعة المنصورة.. اعرفها

أعلن مكتب التنسيق والتحويلات المركزي بجامعة المنصورة شروط التحويل والمفاضلة للطلاب الذين اجتازوا الفرقة الثانية أو الثالثة لكليات الصيدلة بالجامعات الحكومية، والراغبين في التحويل لكلية الطب سواء للنظام العادي أو برنامج المنصورة مانشستر للتعليم الطبي للعام الجامعي 2023-2024.

شروط التحويل وقواعد المفاضلة إلى كلية الطب جامعة المنصورة

تستعرض «الوطن» لقرائها والراغبين في التحويل من كليات الصيدلة بالجامعات الحكومية إلى كلية الطب شروط التحويل وقواعد المفاضلة وفقا للموقع الرسمي لمكتب التنسيق بجامعة المنصورة:

- يقتصر التحويل على طلاب كليات الصيدلة بالجامعات المصرية الحكومية

- يسمح للطلاب الذين اجتازوا المستوى الثاني أو المستوى الثالث بكليات الصيدلة بتقدير لا يقل عن 82.5% أو B+، أو لا يقل عن GPA عن 3.3 للتقدم للتحويل إلى كلية الطب.

- يقيد الطالب الذي يرغب في التحويل بالفرقة الأولى بكلية الطب البشري؛ حتى لو كان الطالب منقول إلى الفرقة الرابعة بكلية الصيدلة واجتاز الفرقتين الثانية والثالثة.

- يتم قبول تحويل طلاب كليات الصيدلة إلى الفرقة الأولى بكلية الطب جامعة المنصورة سواء للنظام العادي، أو برنامج المنصور مانشستر للتعليم الطبي في حدود نسبة 2% من أعداد الطلاب المصريين المرشحين من مكتب التنسيق قبل تقليل الاغتراب.

- يتم المفاضلة بين المتقدمين حسب النسبة المئوية للمجموع التراكمي في سنوات الدراسة بكلية الصيدلة، وفي حال التساوي في المجموع التراكمي تكون الأولوية لطلاب كلية الصيدلة جامعة المنصورة.

الطلاب المسموح لهم بالتقديم

أولا: التحويل على نظام الدراسة العادي بكلية الطب جامعة المنصورة: قبول الطلاب الذي اجتازوا المستوى الثاني أو الثالث بالنظام العادي بكلية الصيدلة جامعة المنصورة.

ثانيا: التحويل لبرنامج المنصورة مانشستر للتعليم الطبي بكلية الطب جامعة المنصورة:

- الطلاب الذين اجتازوا المستوى الثاني أو الثالث ببرنامج الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة جامعة المنصورة

- الطلاب الذين اجتازوا المستوى الثاني أو الثالث بالنظام العادي بكلية الصيدلة جامعة المنصورة

- الطلاب الذين اجتازوا المستوى الثاني أو الثالث الذي اجتازوا أحد البرامج الخاصة بكليات الصيدلة في القطاع ب «الزقازيق، بورسعيد، كفر الشيخ».

مواعيد وإجراءات التحويل

وفقا للموقع الرسمي لمكتب التنسيق بجامعة المنصورة سيتم فتح باب تقدم الطلاب من يوم الأحد القادم بتاريخ 10 شهر سبتمبر الجاري 2023 حتى يوم الخميس الموافق 21 شهر سبتمبر الحالي، وذلك بمكتب التحويلات المركزي بالجامعة ومقره المدينة الجامعية للطالبات شارع جيهان من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرا ماعدا يومي الجمعة والسبت، ويتم تسجيل طلب التحويل الكترونيا من هنا.