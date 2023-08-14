تنسيق كلية الصيدلة بالجامعات الأهلية 2023-2024.. اعرف الحدود الدنيا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنسيق كلية الصيدلة بالجامعات الأهلية 2023-2024، وذلك عقب إعلان تنسيق المرحلة الأولى للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية 2023 الراغبين في الالتحاق بالكليات.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تنسيق كلية الصيدلة بالجامعات الأهلية 2023-2024، التقديم عليه يبدأ غدا الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023.

تنسيق كلية الصيدلة بالجامعات الأهلية 2023-2024

ووفقا لبيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جاء بلغ الدح الأدنى لتنسيق كلية الصيدلة بالجامعات الأهلية 2023-2024 نسبة 72%، وبالنسبة لجامعة الجلالة والعلمين الدولية 71%، وبالنسبة لجامعة الملك سلمان وشرق بورسعيد 70%.

الجامعات الأهلية في مصر

- جامعة الجلالة

- جامعة العلمين الدولية

- جامعة الملك سلمان الدولية

- جامعة المنصورة الجديدة

- جامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية

- جامعة النيل الأهلية

- جامعة الأهلية الفرنسية في مصر

- جامعة مصر للمعلوماتية

- جامعة أسيوط الأهلية

- جامعة المنصورة الأهلية

- جامعة المنيا الأهلية

- جامعة المنوفية الأهلية

- جامعة حلوان الأهلية

- جامعة الزقازيق الأهلية

- جامعة بنها الأهلية

- جامعة جنوب الوادي الأهلية

- جامعة الإسكندرية الأهلية

- جامعة بني سويف الأهلية

- جامعة شرق بورسعيد الأهلية

برامج الجامعات الأهلية

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن برامج الجامعات الأهلية، وهي تشمل الآتي:

- برنامج الكيمياء الصناعية.

- برنامج البيولوجيا الجزيئية.

- برنامج علوم الأدلة الجنائية.

- برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية.

- برنامج طب الأسنان.

- برنامج فارم دي.

- برنامج صيدلة إكلينيكية.

- برنامج علوم وهندسة مواد المنسوجات.

- برنامج هندسة كيمياء البوليمرات والألوان للمنسوجات.

- برنامج إدارة وتسويق الملابس والمنسوجات.

- برنامج تصميم المنسوجات والموضة.

- برنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية.

- برنامج تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي.

- برنامج تكنولوجيا تصنيع الأسنان.

- برنامج تكنولوجيا التخدير والعناية المركزة.

- برنامج تقنيات العلاج التنفسي.

- برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.

- برنامج التأهيل الوظيفي.

- برنامج تكنولوجيا البصريات.