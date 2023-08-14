تنسيق كلية الصيدلة بالجامعات الأهلية 2023-2024.. اعرف الحدود الدنيا
كتب:
محمد سامي الكميلي
06:56 م | الإثنين 14 أغسطس 2023
مؤتمر وزير التعليم العالي
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنسيق كلية الصيدلة بالجامعات الأهلية 2023-2024، وذلك عقب إعلان تنسيق المرحلة الأولى للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية 2023 الراغبين في الالتحاق بالكليات.
وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تنسيق كلية الصيدلة بالجامعات الأهلية 2023-2024، التقديم عليه يبدأ غدا الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023.
تنسيق كلية الصيدلة بالجامعات الأهلية 2023-2024
ووفقا لبيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جاء بلغ الدح الأدنى لتنسيق كلية الصيدلة بالجامعات الأهلية 2023-2024 نسبة 72%، وبالنسبة لجامعة الجلالة والعلمين الدولية 71%، وبالنسبة لجامعة الملك سلمان وشرق بورسعيد 70%.
الجامعات الأهلية في مصر
- جامعة الجلالة
- جامعة العلمين الدولية
- جامعة الملك سلمان الدولية
- جامعة المنصورة الجديدة
- جامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية
- جامعة النيل الأهلية
- جامعة الأهلية الفرنسية في مصر
- جامعة مصر للمعلوماتية
- جامعة أسيوط الأهلية
- جامعة المنصورة الأهلية
- جامعة المنيا الأهلية
- جامعة المنوفية الأهلية
- جامعة حلوان الأهلية
- جامعة الزقازيق الأهلية
- جامعة بنها الأهلية
- جامعة جنوب الوادي الأهلية
- جامعة الإسكندرية الأهلية
- جامعة بني سويف الأهلية
- جامعة شرق بورسعيد الأهلية
برامج الجامعات الأهلية
وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن برامج الجامعات الأهلية، وهي تشمل الآتي:
- برنامج الكيمياء الصناعية.
- برنامج البيولوجيا الجزيئية.
- برنامج علوم الأدلة الجنائية.
- برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية.
- برنامج طب الأسنان.
- برنامج فارم دي.
- برنامج صيدلة إكلينيكية.
- برنامج علوم وهندسة مواد المنسوجات.
- برنامج هندسة كيمياء البوليمرات والألوان للمنسوجات.
- برنامج إدارة وتسويق الملابس والمنسوجات.
- برنامج تصميم المنسوجات والموضة.
- برنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية.
- برنامج تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي.
- برنامج تكنولوجيا تصنيع الأسنان.
- برنامج تكنولوجيا التخدير والعناية المركزة.
- برنامج تقنيات العلاج التنفسي.
- برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.
- برنامج التأهيل الوظيفي.
- برنامج تكنولوجيا البصريات.