تنسيق كلية الصيدلة بالجامعات الخاصة 2023.. مفاجآت جديدة

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، من بينها الحد الأدنى لكليات الصيدلة بالجامعات الخاصة 2023.

رغبة الالتحاق بكلية الصيدلة بالجامعات الخاصة

ويأمل عدد كبير من طلاب الثانوية العامة الحاصلين على مجموع أقل من 90% الالتحاق بكليات الصيدلة، ولأن نتيجة تنسيق الجامعات للمرحلة الأولى للعام 2023، جاءت أكبر من طموحات وآمال كثير من طلاب الثانوية العامة الراغبين في كليات الطب والصيدلة، ما اضطرهم للجوء للالتحاق بكليات الطب والصيدلة بالجامعات الخاصة.

حد أدنى كلية الصيدلة بالجامعات الخاصة 2023

«الوطن» بدورها، تقدم خدمة لقرائها من طلاب الثانوية العامة الناجحين في العام الدراسي 2022- 2023، وذلك بنشرالحدود الدنيا للقبول بكليات الصيدلة بالجامعات الخاصة 2023، وفقا لما حدده المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، بالتعاون والتنسيق مع المكتب العام للتنسيق.

وجاءت الحدود الدنيا لكليات الصيدلية بالجامعات الخاصة 2023 على النحو التالي:

- 72% كليات الصيدلة بالجامعات الخاصة والجامعات الأهلية الجديدة وجامعة النيل الاهلية المصرية للتعلم الالكتروني والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة.

- 71% كلية الصيدلة بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية.

- 70% جامعة سيناء بفرعيها ، وجامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة الاسماعيلية الجديدة الأهلية.

وكان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس المجلس الأعلى للجامعات، أعلن في مؤتمر صحفي اليوم، نتيجة الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023، حيث جاء الحد الأدنى للطب البشري الطب 91.34% وطب الأسنان 90.97% والعلاج الطبيعى 90.12% والصيدلة 89.51%، والحد الأدنى للقبول بتنسيق المرحلة الأولى، لكلية الهندسة 85%، والتخطيط العمراني 83.41%.

كما أعلن الوزير، بدء تنسيق المرحلة الثانية غدا الثلاثاء، ويستمر حتى يوم السبت 19 أغسطس 2023، بحد أدنى للشعبة العلمية 250 درجة، بما يعادل 60.8%، وبحد أدنى للشعبة الأدبية 238 درجة بما يعادل 58.5%.