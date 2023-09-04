الأمن العراقي يعلن القبض على 4 عناصر إرهابية

أعلن الأمن العراقي، اليوم الاثنين، عن ضبط 4 عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي، بينها خبير متفجرات، حسب بيان للخلية الإعلامية التابعة للأمن العراقي، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أشارت فيه إلى تنفيذ العناصر الإرهابية سلسلة عمليات نوعية في البلاد.

القبض على خبير متفجرات

وأضاف البيان أن «الأجهزة الأمنية العراقية تمكنت من القبض على قيادي إرهابي يشغل منصب خبير متفجرات في القطاع الشمالي لعصابات داعش»، موضحًا أن «مفارز الجهاز بالتعاون مع فوج مكافحة الإرهاب في السليمانية، ألقت القبض على إرهابيين اثنين في منطقتي بازيان وجمجمال».