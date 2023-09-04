الإعلامي محمد الشاذلي: «العلمين» من أهم الوجهات السياحية في الشرق الأوسط

أكد الإعلامي محمد الشاذلي، أن مدينة العلمين تعتبر واحدة من أهم الوجهات السياحية في الشرق الأوسط، والأول من نوعه في مصر، موضحا أنها كانت حديث الجميع طوال الفترة الماضية «كل الناس كانت تتحدث عن هذه المدينة لمدة تزيد عن 50 يوما».

مدينة العلمين من أهم الوجهات السياحية

وأضاف خلال تقديم الحلقة اليوم من برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «هذا المهرجان جمع بين الفعاليات الفنية والثقافية وكل الأنشطة الترفيهية والرياضية المختلفة، وهذه المدينة فيها عدد كبير من المشروعات بواقع 14 حي سكني على كل المستويات، وجامعات خاصة ومستشفيات ومناطق تجارية وخدمية على مساحة تصل لـ5 آلاف فدان، بالإضافة إلى وجود مناطق لوجستية وصناعية».

وتابع: «هناك تنوع كبير جدا من المشروعات، ومن المخطط للمدينة أن يعيش الناس فيها طوال العام، ولن تكون مصيفا فقط».