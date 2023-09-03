وليد توفيق: أتشرف بالانتماء لمصر بلد الفن والثقافة

عبر الفنان وليد توفيق، عن سعادته بتواجده في وطنه مصر مع الشعب العظيم الذي يحبه، ويتشرف بالانتماء له، موضحا أن مصر بلد الفن والثقافة وهي هوليود الشرق.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يحب ألحان وصوت وكلمات مصطفى كامل، وهذا ليس مجاملة له.

سعادتي لا توصف لتواجدي في مصر

وأضاف الفنان وليد توفيق: سعادتي لا توصف لتواجدي في مصر، كورونا أبعدني عن حبيبتي مصر وشعبها، موضحا أن أكثر شيء شده للحفل، أنه سيغني أمام الناس الطيبيين، ومش عاوزين تذكرة غالية، وأنحني أمام هذا الجمهور الذي يمكث بضع ساعات أمام المغني دون حركة أو أكل أو شرب.

يشكر النقابة لأنها تعامله كمواطن مصري

أكد أن تكريمه من نقابة الموسيقيين من أهم التكريمات في حياته، ويشكر النقابة لأنها تعامله كمواطن مصري ولا يستطيع رد جمايلها عليها.

واختتم الفنان وليد توفيق حديثه عن الأوضاع التي يعشيها لبنان وشعبه، مؤكدا أن لبنان وضعه سيء، لكن شعبه يستطيع النهوض مثل الرماد، فلوس البنوك راحت والبلد يخطط له بطريقة ربنا يستر ومافيش رئيس جمهورية .