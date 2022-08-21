هنا شيحة تحتفل بعيد ميلاد ابنها: أنت ملهمي وشمس حياتي «فيديو»

نشرت الفنانة هنا شيحة، مقطع فيديو يتضمن مجموعة من اللقطات المصورة لابنها «آدم»، منذ طفولته ووصوله إلى مرحلة الشباب، مع توجيه رسالة تحمل كثيرًا من كلمات المحبة والفخر به، بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

ووجهت هنا شيحة رسالة لابنها آدم في عيد ميلاده، تعبر له من خلالها عن محبتها له وفخرها به بعدما أصبح شابًا، وأنها لديها الكثير من الكلمات التي تريد أن تعبر من خلالها عن مدى حبها له، وأنها تجد كل هذه الكلمات غير كافية.

هنا شيحة تصف ابنها آدم بأنه الملهم في حياتها

وعبرت هنا شيحة، عن فخرها بالتقدم الذي يحرزه ابنها في مشوار حياته، وأنه بمثابة الشخص الملهم لها: «بشكر ربنا إنِك ابني، أنت شمس حياتي، وابني البكري، وأول فرحتي».

تفاعل نجوم الفن وجمهورها مع الفيديو

وتفاعل مع الفيديو الذي نشرته هنا شيحة، عدد من متابعيها وأصدقائها من داخل الوسط الفني وخارجه من بينهم صبا مبارك، وبادروا بتقديم التهنئة لابنها «آدم»، والتعبير عن أمنياتهم له بالسعادة وتحقيق أحلامه.

وفي موسم مسلسلات رمضان الماضي، حققت هنا شيحة نجاحًا كبيرًا بشخصية فريدة، التي قدمتها في أحداث مسلسل «راجعين يا هوى»، أمام خالد النبوي، ونور، وأحمد بدير، للكاتب أسامة أنور عكاشة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد سلامة.